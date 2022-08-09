10 августа
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Происшествия

Сибирячка обвинила бывшего мужа в изнасиловании и побоях, но не может это доказать

29-летняя женщина обратилась в СМИ из-за страха за жизнь, поскольку правоохранительные органы отказали ей в возбуждении уголовного дела об изнасиловании. Об этом сообщает КП-Новосибирск.

Насилие над женщиной.
Насилие над женщиной.
unsplash.com.

Пара была вместе почти 10 лет. По словам жительницы Новосибирска, незадолго до свадьбы муж впервые ударил ее. Тогда она была беременна.

Побои продолжились и после свадьбы. В то, что это происходит, никто не верил — в том числе мать, которая изменила свое мнение только после того, как вживую увидела гематомы.

В 2015-м женщина подала на развод, но свидетельство не забрала: муж попросил у нее прощения. Около пяти лет они жили порознь, но иногда виделись. При этом избиения продолжались, даже на глазах у детей.

Точку в отношениях сибирячка поставила в этом году, после того как у ее бывшего мужа появилась другая женщина. По ее словам, после этого он ее снова избил, и она вызала полицию.

«Я написала на бывшего мужа заявление в полиции, мне назначили судмедэкспертизу. Но я туда не пришла: у меня сильно болела голова из-за сотрясения, да и детей не с кем было оставить. В итоге никакого дела на мужа не завели.» — сообщила женщина журналистам.

Две недели назад муж явился к ней в квартиру, где изнасиловал, после чего ушел и перевел 20 тыс. рублей.

Как сообщается, у него другая точка зрения на эти события. По его словам, он никогда не издевался над супругой. При этом признает, что были конфликты, в которых позволял себе оттолкнуть ее.

Историю с изнасилованием он прокомментировал так:

«Мы муж и жена, о каком изнасиловании может идти речь? Я хочу сохранить семью.» — заявил он.

В ГУ МВД по Новосибирской области так прокомментировали эту ситуацию:

«Для установления тяжести причиненного вреда здоровью заявительнице было выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. Сотрудники полиции возбудили административное производство по ст. 6.1.1 КОАП РФ „Побои“. Результаты СМЭ в полицию не поступили. Административное производство прекращено по п.2 ч.1 ст. 24.5 КоАП РФ (отсутствие состава административного правонарушения).» — заявили в пресс-службе.

Ранее в Барнауле женщина насмерть забила мужа сковородкой.

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