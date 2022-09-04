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Происшествия

Сибирячка ударилась и залила кровью автобус после того, как водитель резко тронулся с места

В Новосибирске разыскивают пострадавшую, которая упала в автобусе и получила травму головы. Инцидент произошел 1 сентября.

Происшествие в автобусе Новосибирска
Происшествие в автобусе Новосибирска
АСТ-54

О произошедшем рассказала жительница Новосибирска. В автобус она зашла с двумя детьми. Водитель резко тронулся с места — женщина сделала ему замечание.

К разговору подключили две пассажирки — они рассказали, что совсем недавно от действия водителя пострадала пенсионерка.

«Женщины-пассажирки пояснили, что буквально за 10−15 минут, как в автобус зашла я, в автобус заходила пожилая женщина, водитель так же резко начал движение, в результате чего женщина упала и разбила о ступени голову, было много крови», — рассказала очевидец АСТ-54, приложив фотографии окровавленных ступеней.

Пострадавшая с трудом вышла из автобуса, в помощи водитель и кондуктор ей отказали.

«Кондуктора вообще не смущало, что лестница залита кровью, а мне она заявила «Ну с вами же ничего не случилось!», — возмутилась горожанка.

Женщина решила пойти до конца — она написала заявление в полицию и через соцсети пытается найти пострадавшую, чтобы привлечь водителя к ответственности.

Ранее под Барнаулом произошло массовое ДТП с автобусом.

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