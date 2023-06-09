9 июня
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Происшествия

Сильный пожар вспыхнул рядом с элеватором в Горняке

Крупный пожар вспыхнул рядом с элеватором в городе Горняк ночью 9 июня. Об этом сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Огонь. Пожар. Горит трава.
Огонь. Пожар. Горит трава.
CC0

ГУ МЧС сообщает, что горела сухая трава и строительный мусор вблизи элеватора. Сильный ветер способствовал быстрому распространению огня.

Пожар распространился на площади в 500 кв. м. Пять пожарных тушили огонь на двух автоцистернах. Также задействовали пожарный гидрант, расположенный на расстоянии 300 м.

Сельскохозяйственные объекты не пострадали.

"Предполагаемой причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем", - сообщают в ведомстве.

Ранее страшный лесной пожар тушат в Егорьевском районе. Он распространился на площади 4,2 тыс. га.

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