11 августа
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Происшествия

«Скопинский маньяк» признался в новом преступлении из-за гуся

«Скопинский маньяк» Виктор Мохов задержан по подозрению в сокрытии убийства, сообщает «Московский Комсомолец Рязань».

Преступник за решеткой.
Преступник за решеткой.
открытые источники в интернете

Что произошло

В День ВДВ у него собралась компания из пяти человек для распития спиртного. Мохов заподозрил одного из гостей в том, что тот украл у него гуся. За хозяина дома вступился приятель.

Он ударил попавшего под подозрение «гусекрада» локтем в область шеи.

Потерпевший скончался на месте. Труп несколько дней пролежал во дворе Мохова. Ночью подозреваемый в убийстве вместе с хозяином дома оттащили тело во двор заброшенного дома.

Тело обнаружили 7 августа.

Подозреваемый в убийстве дал признательные показания. В отношении Мохова возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 316 УК РФ «Укрывательство особо тяжкого преступления».

По данным СУ СК, Мохов дал признательные показания в «заранее не обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления». Подозреваемый в убийстве в доме «скопинского маньяка» также заявил, что тот помог ему спрятать труп после содеянного, пишет Газета.Ru. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Первый генпрокурор России Валентин Степанков заявил, что «скопинскому маньяку» Виктору Мохову в лучшем случае грозит до двух лет лишения свободы.

О роли участкового

Первый генпрокурор напомнил о своем прогнозе, по которому Мохов после освобождения в 2021 году вряд ли вернется к насилию, за которое отбывал наказание более 16 лет.

«В силу обстоятельств он к ним не вернулся, но вел такой образ жизни, который позволял друзьям-собутыльникам распивать спиртные напитки в его доме. Я думаю, что какой-то упрек можно высказать и участковому, который, вполне возможно, не каждый вечер проверял, чем этот Мохов занимается. Вокруг него собирались люди с такими отрицательными свойствами характера и поведения, что привело к этой трагедии, к возможному убийству», — сказал Степанков.

Накануне Виктор Мохов получил 10 суток ареста за нарушения дисциплины — не ночевал дома. Соответствующее решение вынес Мировой суд судебного участка Скопинского районного суда Рязанской области.

В бункере

В 2000 году в городе Скопин слесарь Мохов похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале-бункере почти четыре года. Поневоле одна из них дважды рожала от него.

Маньяк морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, а также разбрызгивал по комнате слезоточивый газ. Им случайно удалось передать записку: 4 мая 2004 года их освободили.

Суд 30 августа 2005-го приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но позже срок сократили до 16 лет и 10 месяцев.

Ранее Ксения Собчак встретилась в ресторане «Сахар» с маньяком.

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