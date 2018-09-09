Следователи проверят, как двухлетний ребенок смог уйти из барнаульского детского сада

Следственный комитет проводит проверку по факту ухода двухлетнего мальчика из детского сада в Барнауле. Инцидент произошел 7 сентября днем. По предварительным данный, ребенок ушел за пределы детского сада во время прогулки, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Воспитатели нашли мальчика сами, в одном из близлежащих магазинов.

Следователи выясняют, почему ненадлежащим образом была организована охрана территории детского сада, и проверяют действия персонала учреждения.

В субботу, 8 сентября altapress.ru писал о том, что в ТЦ «Простор» на ул. Малахова пришел мальчик возрастом около 2 лет. Позже выяснилось, что он ушел из детского сада.

По словам очевидцев, мальчик был одет аккуратно — видно, что одевал взрослый, сам ребенок в этом возрасте так бы не оделся. Ребенок пробыл в магазине больше часа.