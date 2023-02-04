Два человека погибло в массовом ДТП на алтайской трассе Белоярск-Заринск. Еще одному потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Авария произошла 3 февраля в 22:40 на 65 км трассы Белоярск — Заринск.

Полиция предварительно установила, что 35-летний водитель, управляя ВАЗ-2107, ехал из Заринска в сторону Новоалтайска. По пути он выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan Primera, которым управлял 31-летний мужчина.

Это послужило столкновению Nissan с Hyundai Solaris, ехавшим вслед за ним в попутном направлении. За рулем находился молодой человек 25 лет.

В результате ДТП водители ВАЗ-2107 и Nissan скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи. Водитель Hyundai пострадал, ему оказали медицинскую помощь в Центральной городской больнице Заринска. Госпитализация ему не потребовалась.

По данному факту проводят проверку, обстоятельства произошедшего выясняются.