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Происшествия

Собаки задушили школьницу шарфом в Подмосковье

В подмосковной Истре на улице обнаружили тело задушенной малолетней девочки, ушедшей гулять с собаками, сообщает региональная прокуратура.

Кане корсо - порода, выведенная в Италии. Фото: https://commons.wikimedia.org
Кане корсо - порода, выведенная в Италии. Фото: https://commons.wikimedia.org

21 марта пятиклассница вышла на улицу, чтобы возле дома погулять с собаками породы кане-корсо.

«Через какое-то время лежащую на снегу школьницу с обмотанным вокруг шеи шарфом заметил сосед. Он вызвал скорую помощь, но приехавшие врачи констатировали смерть», — рассказали в ведомстве.

Как уточняет «Интерфакс», собаки начали играть с длинным шарфом 11-летней девочки и натянули его, задушив хозяйку. Псов сразу же усыпили.

Прокуратуре предстоит оценить исполнение «требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе действия родителей по исполнению ими своих родительских обязанностей».

Ранее в Калуге собака протащила по скользкой дороге мэра, когда он гулял с питомцем. Кстати, накануне ученые заявили, что собаки опасны для человечества.

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