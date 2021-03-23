Собаки задушили школьницу шарфом в Подмосковье

В подмосковной Истре на улице обнаружили тело задушенной малолетней девочки, ушедшей гулять с собаками, сообщает региональная прокуратура.

21 марта пятиклассница вышла на улицу, чтобы возле дома погулять с собаками породы кане-корсо.

«Через какое-то время лежащую на снегу школьницу с обмотанным вокруг шеи шарфом заметил сосед. Он вызвал скорую помощь, но приехавшие врачи констатировали смерть», — рассказали в ведомстве.

Как уточняет «Интерфакс», собаки начали играть с длинным шарфом 11-летней девочки и натянули его, задушив хозяйку. Псов сразу же усыпили.

Прокуратуре предстоит оценить исполнение «требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе действия родителей по исполнению ими своих родительских обязанностей».

Ранее в Калуге собака протащила по скользкой дороге мэра, когда он гулял с питомцем. Кстати, накануне ученые заявили, что собаки опасны для человечества.