Совершил суицид эксперт комитета по безопасности Госдумы

Доктор юридических наук Виталий Квашис покончил с собой, сообщает Life со ссылкой на Shot .

Тело Квашиса обнаружили днем 17 июля в его квартире, при этом умер он примерно за 12 часов до этого.

По предварительным данным, Квашис совершил суицид из-за того, что не мог терпеть мучившие его боли. Ему было 85 лет.

Виталий Квашис являлся экспертом Совета Европы, комитета по безопасности Госдумы и комитетов ООН, указывает Газета.Ru.

Также он был членом Экспертного совета МВД России.

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Рост его составлял 222 сантиметра