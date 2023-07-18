18 июля
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Происшествия

Совершил суицид эксперт комитета по безопасности Госдумы

Доктор юридических наук Виталий Квашис покончил с собой, сообщает Life со ссылкой на Shot.

Госдума РФ.
Госдума РФ.
duma.gov.ru

Тело Квашиса обнаружили днем 17 июля в его квартире, при этом умер он примерно за 12 часов до этого.

По предварительным данным, Квашис совершил суицид из-за того, что не мог терпеть мучившие его боли. Ему было 85 лет.

Виталий Квашис являлся экспертом Совета Европы, комитета по безопасности Госдумы и комитетов ООН, указывает Газета.Ru.

Также он был членом Экспертного совета МВД России.

Ранее в возрасте 29 лет скоропостижно умер самый высокий баскетболист России. Ему стало плохо во время одной из игр. Врачи выявили у него менингит. Спортсмена ввели в искусственную кому, через три дня баскетболист скончался.

Рост его составлял 222 сантиметра

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