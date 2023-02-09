Спасатели обрушили верхние этажи над взорвавшимся подъездом в Новосибирске

Спасатели в Новосибирске обрушили верхнюю часть дома над подъездом, который разрушил взрыв газа, пишет НГС.

Конструкцию дернули лебедкой. до этого спасатели отошли на безопасное место.

Ранее о судьбе дома высказался губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он заявил, что восстанавливать дом нецелесообразно. Средства на расселение людей выделят из резервного фонда областного правительства.

По сообщениям местных СМИ, в Новосибирск прилетит министр МЧС Александр Куренков и полномочный представитель в СФО Анатолий Серышев (он прервал рабочую поседку).

Что произошло

Утром 9 февраля в жилом пятиэтажном доме на Линейной, 39 взорвался газ. Погибли три человека. Однако эту информацию не подтверждают в областном минздраве. В клиниках города находятся 8 человек. Также разыскивают 11 человек, которые прописаны в этом доме, но не выходят на связь.

Так, в Новосибирске ищут 25-летнюю Марию Каныгину — девушка жила в доме на Линейной, где взорвался газ.