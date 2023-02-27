Спасатели вытащили пенсионерку из-под завалов частного дома в Новоалтайске

В одной из квартир пятиквартирного жилого дома по улице Заготзерно обвалилось потолочное перекрытие. Дом был уже старым, и от ветхости лопнула потолочная балка.
Под обломками оказалась пожилая женщина.
Сотрудники пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Алтайскому краю из города Новоалтайска вместе с городскими спасателями извлекли женщину из-под завалов. После ее госпитализировали.
Потолок обрушился на площади девяти кв. м.
Ранее пьяный водитель попал в аварию и оставил семь микрорайонов без газа на Алтае.