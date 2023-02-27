27 февраля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Спасатели вытащили пенсионерку из-под завалов частного дома в Новоалтайске

Алтайские спасатели вытащили 76-летнюю женщину из-под завалов частного дома в Новоалтайске. На нее рухнул потолок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Спасатели вытащили пенсионерку из-под завалов частного дома в Новоалтайске
Спасатели вытащили пенсионерку из-под завалов частного дома в Новоалтайске
ГУ МЧС по Алтайскому краю

В одной из квартир пятиквартирного жилого дома по улице Заготзерно обвалилось потолочное перекрытие. Дом был уже старым, и от ветхости лопнула потолочная балка.

Под обломками оказалась пожилая женщина.

Сотрудники пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Алтайскому краю из города Новоалтайска вместе с городскими спасателями извлекли женщину из-под завалов. После ее госпитализировали.

Потолок обрушился на площади девяти кв. м.

Ранее пьяный водитель попал в аварию и оставил семь микрорайонов без газа на Алтае.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость