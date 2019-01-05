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Происшествия
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Спасенный в Магнитогорске младенец начал дышать самостоятельно

Спасенный из-под завалов рухнувшего подъезда жилого дома в Магнитогорске 10-месячный Ваня Фокин начал дышать самостоятельно, сообщает Znak.com со ссылкой на минздрав Челябинской области.

Врачи спасают Ваню Фокина из Магнитогорска
Врачи спасают Ваню Фокина из Магнитогорска
ГУ МЧС России по Челябинской области

Ребенок четвертые сутки находится в московском НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

«Состояние мальчика медики оценивают как стабильное. За прошедшие сутки ребенку успешно произведена экстубация, он перешел на самостоятельное дыхание при кислородной поддержке. Врачи продолжают наблюдать за состоянием малыша в круглосуточном режиме», — уточнили в министерстве.

Мальчик оказался под завалами рухнувшего подъезда дома по улице Карла Маркса 31 декабря. Его чудом достали из-под завалов вечером 1 января — через 34 часа после трагедии. Мальчик получил множественные травмы, общее переохлаждение.

3 января министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала, что состояние 10-месячного мальчика тяжелое, но стабильное. Его мозг не поврежден, а медикам почти удалось восстановить кровоток обмороженной ноги, отметила она.

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