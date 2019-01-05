Спасенный в Магнитогорске младенец начал дышать самостоятельно

Ребенок четвертые сутки находится в московском НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.
«Состояние мальчика медики оценивают как стабильное. За прошедшие сутки ребенку успешно произведена экстубация, он перешел на самостоятельное дыхание при кислородной поддержке. Врачи продолжают наблюдать за состоянием малыша в круглосуточном режиме», — уточнили в министерстве.
Мальчик оказался под завалами рухнувшего подъезда дома по улице Карла Маркса 31 декабря. Его чудом достали из-под завалов вечером 1 января — через 34 часа после трагедии. Мальчик получил множественные травмы, общее переохлаждение.
3 января министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала, что состояние 10-месячного мальчика тяжелое, но стабильное. Его мозг не поврежден, а медикам почти удалось восстановить кровоток обмороженной ноги, отметила она.