Стали известны подробности столкновения КамАЗа с легковушкой

Сообщение об аварии поступило в 7:30.
Установлено, что 34-летний водитель КамАЗа-55102 ехал со стороны Барнаула в направлении Алейска. Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Kia Rio.
В результате ДТП, 38-летний водитель Kia Rio скончался на месте до приезда скорой помощи.
В легковом автомобиле также были пассажиры — 30-летняя женщина и 18-летний парень. Женщину госпитализировали с различными травмами. Юноша не пострадал.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия и выясняют все обстоятельства.
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