11 октября
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Происшествия

Стало известно имя второго погибшего россиянина после атаки ХАМАС на Израиль

Погибшим оказался 35-летний Давид Лысцов из Златоуста. Об этом сообщает Baza.

Свеча. Утраты.
Свеча. Утраты.
СС0

Лысцов переехал в Израиль в 14 лет по программе репатриации.

Первое время родственники не переживали за мужчину, так как он жил в городе Кирьят-Ям под Хайфой. Там почти никто не пострадал в ходе атаке.

Однако 7 октября Давид оказался в самом центре нападения. Он работал охранником на фестивале Nature Party. Напомним, что посетителей мероприятия взяли в плен и расстреляли боевики.

Мужчина успел позвонить жене и был на связи до самой гибели.

Отмечается, что по последним данным, в ходе атаки ХАМАС погибли четыре россиянина, еще шесть числятся пропавшими без вести.

Ранее стало известно, что число погибших после нападения ХАМАС превысило 1000 человек.

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