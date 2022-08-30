30 августа
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Происшествия

Сторона обвинения требует приговорить Ивана Сафронова к 24 годам колонии

Прокурор Борис Локтионов потребовал суд назначить наказание советнику гендиректора «Роскосмоса» и бывшему журналисту Ивану Сафронову наказание в виде 24 лет колонии строгого режима по делу о государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости.

Иван Сафронов
Иван Сафронов
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Также сторона обвинения просит оштрафовать обвиняемого на 500 тысяч рублей, конфисковать «полученные преступным путем доходы» и ограничить свободу на два года после отбывания наказания в тюрьме.

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение, согласно которому Сафронов с 2015 по 2019 годы собирал секретную и совершенно секретную информацию, «в том числе в отношении военно-технического сотрудничества России с государствами ОДКБ, а также странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова».

Сторона обвинения утверждает, что полученные им данные в дальнейшем «систематически передавались представителям иностранных разведок». Следственные органы полагают, что переданная западным спецслужбам информация могла использоваться государствами, входящими в НАТО, «против безопасности России».

Напомним, советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова задержали в Москве в июле 2020 года. Иван Сафронов пришел на работу в госкорпорацию из Издательского дома «Коммерсантъ» на должность советника Дмитрия Рогозина, на тот момент занимавшего пост генерального директора «Роскосмоса» .

Он занимался выстраиванием информационной политики внутри «Роскосмоса», а также курировал некоторые спецпрограммы.

Сафронов уволился из «Коммерсанта» в 2019-м после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Тогда от Сафронова требовали раскрыть источник информации этой новости, но он этого не сделал. По его словам, источник был «высокопоставленный и проверенный».

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