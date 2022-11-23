23 ноября
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Происшествия

Страшное землетрясение магнитудой 6,0 произошло на западе Турции

Землетрясение проиизошло на западе Турции. Его магнитуда составила 6,0, очаг находился в Дюздже-Геляке, сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения республики Фахреттина Коджа.

Землетрясение.
Землетрясение.
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Подземный толчок магнитудой 6,0 произошел в 04:08 местного времени. Очаг залегал на глубине 10,6 км и находился в Дюздже-Гёляке. Его ощущали во многих близлежащих провинциях.

По последним данным пострадали 35 человек. 32 пострадавших — в Дюздже, один в Стамбуле, один в Болу и один в Зонгулдаке. Им оказывают медицинскую помощь.

По информации местных властей, никто не погиб. Дома жителей сильно пострадали. Они покрылись трещинами, есть частичные разрушения.

Ранее крупнейшее землетрясение произошло в Индонезии. Погибли примерно 300 человек.

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