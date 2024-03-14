Суд одобрил решение по освобождению бывшего вора в законе №1

Адвокат вора в законе Захария Калашова (более известный как Шакро Молодой) объяснил причину принятия судом решения об освобождении его подзащитного, пишет Газета.Ru .

Суд одобрил это ходатайство на основании врачебной комиссии — из-за болезни осужденного, указывает «МК». О заболевании осужденного не сообщается.

В 2018 году его приговорили к 9 годам и 10 месяцам колонии строгого режима. Тогда же единогласно выбрали российского «вора в законе №1».

Сходка вожаков криминального мира, на которой определялся держатель «общака» русской мафии, прошла в Лужниках. Такого многочисленного и представительного сбора преступных лидеров столица не видела.

Место стало вакантным после того, как крупный срок — 9 лет и 10 месяцев тюрьмы — получил прежний «вор в законе № 1» Захарий Калашов — Шакро Молодой. Новым «боссом всех боссов» единогласно избран Олег Шишканов — Шишкан.

Мероприятие было организовано «законником» Михаилом Воеводиным (Михаил Лужнецкий) и прошло в одном из подконтрольных ему элитных ресторанов на территории Лужников.

Криминальные авторитеты на мероприятии

В сходке приняли участие: Василий Христофоров (Вася Воскрес), Дмитрий Чантурия (Мирон), Олег Шишканов (Шишкан), Михаил Воеводин (Миша Лужнецкий), Алексей Петров (Петрик), Сергей Аксенов (Аксен), Бадри Когуашвили (Бадри Кутаисский), Кахабер Парпалия (Каха), Элгуджа Туркадзе (Гуджа Кутаисский), Мераб Гогия (Мелия).

"Предвыборная гонка"

Еще один претендент на воровскую корону 49-летний Эдуард Асатрян — Осетрина — не смог присутствовать на съезде. Его по телефону проинформировали о результатах голосования, и Осетрина сказал, что признает победу Шишкана.

Еще один авторитет, который мог бы претендовать на воровское лидерство, — 60-летний Тариел Ониани (Таро) — выбыл из предвыборной гонки после вмешательства властей: министр МВД Владимир Колокольцев распорядился, чтобы после освобождения из заключения Таро был пожизненно депортирован из России.

При этом в 2019 году "воры в законе" были обескуражены президентской статьей для лидеров преступных группировок.

Новая статья для "лидеров"

Президентский законопроект предусматривал появление в УК РФ новой статьи — «занятие высшего положения в преступной иерархии» (210.1 УК РФ). Теперь предлагается наказывать за сам факт лидерства.

Поправки предусматривают от 8 до 15 лет лишения свободы. Плюс подсудимого обяжут выплатить штраф до 5 млн рублей.

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