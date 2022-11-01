1 ноября
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Происшествия

Трехлетний ребенок и два человека попали в больницу после жуткого ДТП на Алтае

В Чемальском районе Республики Алтай произошла серьезная авария, три человека пострадали — среди них была трехлетняя девочка.

Авария в Чемальском районе
Авария в Чемальском районе
04.мвд.рф

ДТП случилось 30 октября: 24-летний водитель Toyota Carina при подъезде к селу Усть-Сема выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Nissan Almera под управлением 36-летнего мужчины.

В результате были госпитализированы оба водителя и девочка из Nissan Almera, женщине-пассажиру помощь не потребовалась.

Как сообщает пресс-служба МВД Республики, выяснилось, что водитель Toyota Carina сел за руль автомобиля, будучи лишенным прав.

В отношении мужчины возбудили дела об административном правонарушении.

Ранее в Барнауле и Бийске в один день и час произошли две серьезных аварии.

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