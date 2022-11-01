Трехлетний ребенок и два человека попали в больницу после жуткого ДТП на Алтае

ДТП случилось 30 октября: 24-летний водитель Toyota Carina при подъезде к селу Усть-Сема выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Nissan Almera под управлением 36-летнего мужчины.
В результате были госпитализированы оба водителя и девочка из Nissan Almera, женщине-пассажиру помощь не потребовалась.
Как сообщает пресс-служба МВД Республики, выяснилось, что водитель Toyota Carina сел за руль автомобиля, будучи лишенным прав.
В отношении мужчины возбудили дела об административном правонарушении.
Ранее в Барнауле и Бийске в один день и час произошли две серьезных аварии.