15 декабря
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Происшествия

Трем полицейским предъявили обвинение в организации незаконной миграции

Трем сотрудникам полиции Новосибирска предъявили обвинение в организации незаконной миграции. Их отправили под домашний арест, сообщают в СУ СК по региону.

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

Двух сотрудников МВД уволили из органов внутренних дел по обвинению проступках, порочащих честь и достоинство.

В ведомстве уточняют, что ведется расследование двух уголовных дел в отношении сотрудников полиции, а также восьми жителей Новосибирска.

Дела возбуждены по статье 322.1 УК РФ («Организация незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, совершенная группой лиц по предварительному сговору или организованной группой»).

Следствие установило, что фигуранты уголовных дел в 2022 году действовали в составе организованных групп и группы лиц по предварительному сговору.

Их подозревают в организации незаконного пребывания иностранных граждан в РФ. Проводятся служебные проверки.

Ранее неизвестный с пулеметом и в камуфляже стрелял по полицейским в России.

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