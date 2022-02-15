Три человека погибли в ДТП на Алтае: легковушка вылетела на встречку и врезалась в «КамАЗ»

В Алтайском крае три человека погибли и один пострадал в результате ДТП с участием легковушки и грузовика, сообщает « Инцидент Барнаул ».

ДТП произошло утром 15 февраля в Рубцовском районе — на 271 км автодороги А-322 «Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан».

«34-летний мужчина, управляя автомобилем Toyota Corolla Ceres, двигаясь в направлении Рубцовска выехал на предназначенную для встречного движения полосу дороги и совершил столкновение с автомобилем „КамАЗ“ с прицепом», — рассказали в краевой ГИБДД.

Два пассажира иномарки погибли на месте — женщина 1959 года рождения и мужчина 1977 года рождения.

Еще одна пассажирка 1979 года рождения скончалась в машине скорой помощи при транспортировке в больницу.

Водителя госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Водитель грузовика не пострадал.

Ранее на Алтае девушка с двумя парнями на Lexus протаранила «КамАЗ» на встречке, один пассажир погиб.