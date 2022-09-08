Трое сотрудников ребцентра похищали людей и приковывали их наручниками

Организатора омского реабилитационного центра и двоих его подельников осудили за похищение людей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Троих омичей признали виновными в совершении ряда преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное организованной группой), ч. 3 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, совершенное организованной группой).

Суд установил, что фигуранты дела насильно помещали людей в реабилитационные центры. С 2017 по 2019 год они удерживали потерпевших в помещении с помощью оконных решеток и наручников.

Обвиняемые не имели медицинского образования и лицензии на медицинскую деятельность. А также не обладали специальными познаниями и методиками лечения от алкогольной и наркотической зависимостей.

Организатор приговорили к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Двум другим соучастникам назначил наказание в виде 10 лет и 9 лет колонии строгого режима.