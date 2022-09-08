11 сентября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Трое сотрудников ребцентра похищали людей и приковывали их наручниками

Организатора омского реабилитационного центра и двоих его подельников осудили за похищение людей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Страх, клетка, лишение свободы.
Страх, клетка, лишение свободы.
Анна Зайкова

Троих омичей признали виновными в совершении ряда преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное организованной группой), ч. 3 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, совершенное организованной группой).

Суд установил, что фигуранты дела насильно помещали людей в реабилитационные центры. С 2017 по 2019 год они удерживали потерпевших в помещении с помощью оконных решеток и наручников.

Обвиняемые не имели медицинского образования и лицензии на медицинскую деятельность. А также не обладали специальными познаниями и методиками лечения от алкогольной и наркотической зависимостей.

Организатор приговорили к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Двум другим соучастникам назначил наказание в виде 10 лет и 9 лет колонии строгого режима.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость