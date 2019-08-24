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Угон, теракт, столкновение. Авиакатастрофы, в которых погибли жители Алтая

24 августа — 15 лет со дня трагедии на борту Ту-154, рейс 1047 авиакомпании «Сибирь» Москва — Сочи. Смертница взорвала самолет, на котором находились 46 человек. Все погибли. Самолет обслуживали четверо барнаульских бортпроводников. Altapress.ru вспоминает, в каких еще авиапроисшествиях погибали наши земляки — военные и гражданские.

Самолет в небе.
Самолет в небе.
Михаил Хаустов

Январь 2019

Два Су-34 из состава 277-го бомбардировочного авиаполка (аэродром Хурба, Комсомольск-на-Амуре) столкнулись 18 января в 08:07 мск в небе над Японским морем в 35 км от берега. Из троих погибших — двое из Барнаула.

Алексей Овсянников родом из Барнаула. Окончил Алтайскую школу-интернат с первоначальной летной подготовкой, после — Краснодарское авиационное училище летчиков. Бывал в зарубежных командировках. У погибшего летчика остались двое детей.

Алексей Пайдыганов родился в Йошкар-Оле, окончил Челябинское высшее военное авиационное училище штурманов. Недавно вместе с семьей переехал в Барнаул. Собирался жить здесь после выхода на пенсию. У погибшего остались трое несовершеннолетних сыновей.

23 января летчиков похоронили с воинскими почестями на Булыгинском кладбище в Барнауле.

Ноябрь 2015

Уроженец Косихинского района (Алтайский край) Олег Пешков пилотировал бомбардировщик Су-24, сбитый турецкими ВВС. По данным Минобороны, он был убит туркоманами после катапультирования. Президент Владимир Путин присвоил Пешкову звание Героя России посмертно.

Октябрь 2015

Юлия Масленникова.
Юлия Масленникова.
vk.com

31 октября 2015 года в Египте самолет А-321 авиакомпании «Когалымавиа» выполнял чартерный рейс Шарм-эль-Шейх — Санкт-Петербург. Спустя 23 минуты после взлета самолет ушел в пике. Лайнер разбился в центре Синайского полуострова. На борту самолета находились 224 человека, выживших нет. Это крупнейшая авиакатастрофа в истории советской и российской авиации.

Среди пассажиров, летевшим этим бортом, была наша землячка — 27-летняя Юлия Масленникова. В свое время она училась в барнаульской школе № 42. В 2014 году переехала в Санкт-Петербург, забрала к себе дочь Веронику. В октябре Юлия впервые поехала на море.

В составе экипажа этого злополучного рейса находилась Ирина Олару, уроженка Горно-Алтайска (Республика Алтай). Девушка работала бортпроводницей.

Август 2004

24 августа 2004 года в результате взрыва потерпел катастрофу самолет Ту-154 авиакомпании «Сибирь», выполнявший рейс «Москва-Сочи». Смертница взорвала себя на борту.

Трагедия унесла жизни 46 человек — ни один из пассажиров, летчиков и бортпроводников не смог спастись. В составе экипажа в этом рейсе работала бригада бортпроводников Барнаульского объединенного авиаотряда: Ольга Быковская, Сергей Иванов, Яна Тарсукова, Марина Худеева.

В Барнауле на Власихинском кладбище у могил четырех бортпроводников теперь возвышается большой мемориал в форме крыла самолета с надписью «Сибирь».

Октябрь 2001

Валерий Гаров.
Валерий Гаров.
sbi1812.ru
4 октября 2001 года в районе Новороссийска в результате взрыва потерпел катастрофу и упал в Черное море в 185 км от Сочи пассажирский самолет Ту-154, следовавший рейсом Тель-Авив — Новосибирск. Погибли все находившиеся на его борту 78 человек: 66 пассажиров и 12 членов экипажа (15 граждан России и 51 гражданин Израиля).

Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) установила, что лайнер на высоте 11 тысяч метров сбила зенитная ракета С-200, запущенная силами ПВО Украины, проводившими в тот день военные учения в Крыму.

Командиром воздушного судна был Евгений Гаров. Летную деятельность начал в 1979 году вторым пилотом самолета Як-40 в Барнаульском объединенном авиаотряде. В 1985 году стал командиром Як-40. В 1988 году был направлен в Ульяновский центр гражданской авиации стран СЭВ для переучивания на Ту-154. В 1989 году был принят в Толмачевский объединенный авиаотряд.

Октябрь 1970

Надежда Курченко.
Надежда Курченко.
Надежда Курченко, стюардесса Сухумского авиационного отряда. Родилась 29 декабря 1950 года в селе Новополтава Ключевского района Алтайского края. Самолет Ан-24 (борт СССР-46256) выполнял рейс № 244 Батуми — Сухуми — Краснодар. 15 октября 1970 года она пыталась предотвратить угон самолета. Ее убили угонщики Пранас Бразинскас и его 15-летний сын Альгирдас.

Террористы сели на передние места, перед дверью в кабину пилотов. Через пять минут после взлёта, на высоте 800 метров они вызвали бортпроводницу Надежду Курченко и вручили ей конверт с запиской, потребовав передать конверт командиру экипажа.

Бортпроводница Надежда Курченко вбежала в кабину и успела крикнуть: «Нападение!», прежде чем была застрелена. После этого террористы продолжили стрелять (всего они сделали 24 выстрела, ранив командира экипажа, штурмана и бортмеханика).

После захвата кабины старший Бразинскас остался в кабине и потребовал лететь в Турцию, а младший перешёл в салон, контролируя поведение пассажиров. Угнанный Ан-24 совершил посадку в аэропорту турецкого города Трабзон. После приземления самолёта Бразинскасы были арестованы турецкими властями.

Через три месяца у Надежды должна была быть свадьба.

Памятнику Надежде Курченко требуется ремонт.
Памятнику Надежде Курченко требуется ремонт.
предоставлено организацией «СоюзДобро»

В селе Новополтава в Алтайском крае рядом со школой, которой присвоили имя Надежды Курченко, установлен памятник в её честь. В школе создан музей Надежды Курченко. Награждена орденом Красного Знамени (посмертно).

Светлая память.

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