В Италии уточнили количество жертв при падении автомобильного моста

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил, что в результате обрушения моста в Генуе погибли 22 человека, еще 16 человек получили ранения, 10 из них в тяжелом состоянии, пишет Газета.ru.

У моста нет пролета около 200 метров в длину, а его высота в месте обрушения составляла около сотни метров. Отмечалось, что под мостом находились хозяйственные помещения, но спасатели полагают, что людей там не было.

Данило Тонинелли, министр транспорта и инфраструктуры, в Twitter назвал произошедшее «чудовищной трагедией». Конструкция, построенная в 1960-х годах в Генуе, обрушилась во время ремонтных работ. По мосту в этот момент проезжали 35 легковых автомобилей и три грузовика. Россиян среди пострадавших нет.

Власти Генуи объявили двухдневный траур.