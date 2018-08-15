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В Италии уточнили количество жертв при падении автомобильного моста

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил, что в результате обрушения моста в Генуе погибли 22 человека, еще 16 человек получили ранения, 10 из них в тяжелом состоянии, пишет Газета.ru.

Италия.
Италия.
Открытые источники в Интернете (СС0)

У моста нет пролета около 200 метров в длину, а его высота в месте обрушения составляла около сотни метров. Отмечалось, что под мостом находились хозяйственные помещения, но спасатели полагают, что людей там не было.

Данило Тонинелли, министр транспорта и инфраструктуры, в Twitter назвал произошедшее «чудовищной трагедией». Конструкция, построенная в 1960-х годах в Генуе, обрушилась во время ремонтных работ. По мосту в этот момент проезжали 35 легковых автомобилей и три грузовика. Россиян среди пострадавших нет.

Власти Генуи объявили двухдневный траур.

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