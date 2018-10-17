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В алтайском городе эвакуировали воспитанников детсада

В Заринске утром 17 октября из-за подозрительной сумки эвакуировали воспитанников детского сада, пишет газета «Наш город Заринск».

Детей вывели на улицу в Заринске.
Детей вывели на улицу в Заринске.
vk.com/gazetazar

В МЧС города журналистам издания рассказали, что сумку нашли на территории детского сада «Колокольчик». Детей с 1 по 12 группу вывели на улицу.

Многих жителей города возмутило то, что не на всех ребятах была верхняя одежда.

Большинство детей вывели раздетыми и без уличной обуви, ребятишки стояли минут 20, зуб на зуб не попадал. Женщина с балкона даже одеяло скинула, — сообщают очевидцы

По их словам, воспитатели и полицейские снимали с себя вещи и укрывали воспитанников.

Напомним, 8 октября подозрительный пакет нашли в отделении одного из банков в Барнауле.

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