В алтайском городе эвакуировали воспитанников детсада

В МЧС города журналистам издания рассказали, что сумку нашли на территории детского сада «Колокольчик». Детей с 1 по 12 группу вывели на улицу.
Многих жителей города возмутило то, что не на всех ребятах была верхняя одежда.
Большинство детей вывели раздетыми и без уличной обуви, ребятишки стояли минут 20, зуб на зуб не попадал. Женщина с балкона даже одеяло скинула, — сообщают очевидцы
По их словам, воспитатели и полицейские снимали с себя вещи и укрывали воспитанников.
Напомним, 8 октября подозрительный пакет нашли в отделении одного из банков в Барнауле.