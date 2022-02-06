В алтайском городе легковушка пробила стену частного дома

Удар оказался такой силы, что легковой автомобиль пробил стену и «заехал» в жилую комнату, пишет «Местное время».
В этот момент в доме находились хозяева и дети. К счастью, никто не пострадал.
Извлечь пострадавшую машину из дома удалось только с помощью тяжелой техники.
Как сообщают местные СМИ, водитель был трезв, но незадолго до аварии поссорился с женой и находился в эмоционально неуравновешенном состоянии.
Жильцам дома временно пришлось завесить дыру целлофаном.
Ранее в Бийске суд вынес приговор барнаульскому водителю по делу о смертельном ДТП, которое произошло 13 сентября 2020 года — тогда в нем погибли три человека.
Обвиняемого приговорили к 13 годам тюрьмы общего режима и лишили прав на три года.