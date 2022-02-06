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Происшествия

В алтайском городе легковушка пробила стену частного дома

Ночью 6 февраля в Рубцовске, на Новоегорьевском тракте водитель автомобиля «Ситроен» не справился с управлением и врезался в частный дом.

На Новоегорьевском тракте легковушка врезалась в дом
На Новоегорьевском тракте легковушка врезалась в дом
rubtsovskmv.ru

Удар оказался такой силы, что легковой автомобиль пробил стену и «заехал» в жилую комнату, пишет «Местное время».

В этот момент в доме находились хозяева и дети. К счастью, никто не пострадал.

Извлечь пострадавшую машину из дома удалось только с помощью тяжелой техники.

Как сообщают местные СМИ, водитель был трезв, но незадолго до аварии поссорился с женой и находился в эмоционально неуравновешенном состоянии.

Жильцам дома временно пришлось завесить дыру целлофаном.

Ранее в Бийске суд вынес приговор барнаульскому водителю по делу о смертельном ДТП, которое произошло 13 сентября 2020 года — тогда в нем погибли три человека.

Обвиняемого приговорили к 13 годам тюрьмы общего режима и лишили прав на три года.

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