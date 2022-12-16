В алтайском городе не успели спасти мужчину, которому стало плохо на улице

По словам автора поста, мужчине пытались помочь прохожие.

Также водитель проезжающего мимо автомобиля УАЗ Патриот остановился и делал мужчине искусственное дыхание и массаж сердца.

«Скорая очень долго ехала. Когда приехали, неторопливо вышли и начали сперва общаться с людьми. Жив или нет лежащий рядом мужчина даже не проверили первым делом. Потом поискали документы у него и всё, а человек так и лежит на морозе, в реанимобиль даже заносить сразу не стали, — пишет очевидец.