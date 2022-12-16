В алтайском городе не успели спасти мужчину, которому стало плохо на улице

По словам автора поста, мужчине пытались помочь прохожие.
Также водитель проезжающего мимо автомобиля УАЗ Патриот остановился и делал мужчине искусственное дыхание и массаж сердца.
«Скорая очень долго ехала. Когда приехали, неторопливо вышли и начали сперва общаться с людьми. Жив или нет лежащий рядом мужчина даже не проверили первым делом. Потом поискали документы у него и всё, а человек так и лежит на морозе, в реанимобиль даже заносить сразу не стали, — пишет очевидец.
В пресс-службе бийской скорой помощи ответили на пост, что бригада медиков не проводила реанимационные мероприятия по причине констатации смерти мужчины на месте.
По результатам судебно-медицинской экспертизы причина смерти будет установлена.
Ранее стало известно, что первокурсник университета МВД заболел ОРВИ и умер.
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