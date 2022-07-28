В Алтайском крае наказали «черных копателей»

В мае 2020 года задержали пятерых мужчин, которые без разрешения выкопали несколько археологических предметов.
Согласно заключению эксперта, данные объекты — свидетельство эпох и цивилизаций, подлинный источник информации о зарождении и развитии культуры.
Приговор составил Алейский горсуд и назначил каждому из осужденных один год лишения свободы условно.
Изъятые из незаконного оборота археологические предметы передали в Управление Министерства культуры РФ по Сибирскому Федеральному округу.
Ранее сокровища других копателей передали в Алтайский краеведческий музей.