28 июля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

В Алтайском крае наказали «черных копателей»

Алейский городской суд приговорил группу из пяти «черных копателей» к одному году лишения свободы условно. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Алтайскому краю.

"Черные копатели" Алейск.
"Черные копатели" Алейск.
Пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю.

В мае 2020 года задержали пятерых мужчин, которые без разрешения выкопали несколько археологических предметов.

Согласно заключению эксперта, данные объекты — свидетельство эпох и цивилизаций, подлинный источник информации о зарождении и развитии культуры.

Приговор составил Алейский горсуд и назначил каждому из осужденных один год лишения свободы условно.

Изъятые из незаконного оборота археологические предметы передали в Управление Министерства культуры РФ по Сибирскому Федеральному округу.

Ранее сокровища других копателей передали в Алтайский краеведческий музей.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость