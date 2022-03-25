25 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

В Алтайском крае приезжий «расстрелял» людей на вокзале из имитации автомата

Житель Новокузнецка приехал на поезде в алтайское село Зональное в командировку. По пути он выпил и решил развлечься.

Задержанный в наручниках.
Задержанный в наручниках.
pexels.com

С собой у него был взятый у знакомого электропневматический автомат, являющийся внешней имитацией автомата.

Зайдя в здание ЖД станции, мужчина, действуя из хулиганских побуждений, направил ствол автомата в дежурную по станции и передернул затвор.

Затем повернувшись к начальнику станции, вошедшей в кабинет на крики дежурной, направил ствол автомата и в ее сторону и вновь передернул затвор, «вызвав у них чувство страха и беспокойства за свою жизнь и здоровье», рассказывают в прокуратуре Алтайского края.

Далее мужчина, увидев вышедших на шум на улицу из зала ожидания вокзала трех подростков, направил автомат в их сторону и вновь передернул затвор, приказав им построиться вдоль стены здания.

Мужчину задержали полицейские.

Суд приговорил его к двум годам колонии общего режима.

Ранее в Барнаульском аэропорту полицейские задержали пассажира в неадекватном состоянии.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость