В Алтайском крае приезжий «расстрелял» людей на вокзале из имитации автомата

С собой у него был взятый у знакомого электропневматический автомат, являющийся внешней имитацией автомата.
Зайдя в здание ЖД станции, мужчина, действуя из хулиганских побуждений, направил ствол автомата в дежурную по станции и передернул затвор.
Затем повернувшись к начальнику станции, вошедшей в кабинет на крики дежурной, направил ствол автомата и в ее сторону и вновь передернул затвор, «вызвав у них чувство страха и беспокойства за свою жизнь и здоровье», рассказывают в прокуратуре Алтайского края.
Далее мужчина, увидев вышедших на шум на улицу из зала ожидания вокзала трех подростков, направил автомат в их сторону и вновь передернул затвор, приказав им построиться вдоль стены здания.
Мужчину задержали полицейские.
Суд приговорил его к двум годам колонии общего режима.
Ранее в Барнаульском аэропорту полицейские задержали пассажира в неадекватном состоянии.