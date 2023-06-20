20 июня
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Происшествия

В Алтайском крае родители оставили пятерых детей зимой на трое суток в холодном доме без еды

Родителей из Краснощековского района осудили за ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию детей, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Дети.
Дети.
открытые источники (CC0)

В январе этого года двое жителей района оставили своих пятерых детей возрастом год, четыре, пять, семь и девять лет в доме, где не было отопления, еды и воды.

Малыши остались без присмотра и ухода со стороны взрослых, а также без нужных для жизни вещей более чем на трое суток.

Детей нашли сотрудники общеобразовательного учреждения и передали их местным органам опеки и попечительства.

В суде родители полностью признали свою вину и раскаялись. Их обвиняли в нарушении УК РФ по двум статьям.

В итоге суд назначил каждому по совокупности преступлений по 480 часов обязательных работ. Приговор вступил в законную силу.

Кроме того, органы опеки решают вопрос о лишении родительских прав обоих наказанных.

Ранее стало известно, что выгнавшие раздетого ребенка на мороз родители из Алтайского края отправятся в колонию.

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