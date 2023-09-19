В Алтайском крае трактор насмерть переехал мужчину, который лежал в поле

Мужчину госпитализировали, но в больнице он скончался от полученных травм.
Тракториста, который убил своего коллегу, будут судить.
Ранее второклассник чуть не умер из-за того, что ему вовремя не удалили зуб.
В Крутихинском районе 23 июня трактор наехал на мужчину, который отдыхал в траве, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
Мужчину госпитализировали, но в больнице он скончался от полученных травм.
Тракториста, который убил своего коллегу, будут судить.
Ранее второклассник чуть не умер из-за того, что ему вовремя не удалили зуб.
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