В алтайском селе женщину убили табуретом и обухом топора

В село Вострово Волчихинского района Алтайского края расследуют убийство 69-летней женщины. Ее забили табуретом и обухом топора.

Как сообщает СУ СК по Алтайскому краю, инцидент случился 16 декабря 2022 года.

Пострадавшая вместе с местным жителем и его сожительницей распивала утром спиртные напитки у себя дома. Затем между мужчиной и женщиной возникла ссора из-за того, что хозяйка попросила в долг денег, а получив отказ, начал оскорблять соседа.

Подозреваемый не выдержал оскорблений и нанес несколько ударов табуретом, а после множественные удары обухом топора в область головы. Чтобы скрыть преступление, дом он поджег.

Сейчас мужчина находится под стражей. Установлено, что ранее подозреваемый был неоднократно судим, в том числе за тяжкие преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.

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