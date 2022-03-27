В Барнауле годовалый ребенок пострадал в ДТП, устроенным автоледи на перекрестке

В Барнауле в воскресенье днем, 27 марта, на улице Балтийской произошло ДТП, в котором пострадал ребенок, сообщает « Инцидент Барнаул ».

ДТП в Барнауле с пострадавшим ребенком.

ДТП произошло в 16:50 в районе дома № 101 по улице Балтийской.

«48-летняя женщина, управляя автомобилем Toyota RAV4, при повороте налево на регулируемом перекрестке не уступила дорогу и допустила столкновение с автомобилем Toyota Caldina под управлением 41-летнего мужчины, движущегося в прямом направлении», — рассказали в барнаульской ГИБДД.

В результате ДТП телесные травмы получили пассажиры автомобиля Toyota Caldina — ребенок 2021 года рождения и 37-летняя женщина.

Ранее в Барнауле очень гуманный суд запретил в течение года покидать город женщине, которая въехала в толпу и задавила мужчину насмерть.