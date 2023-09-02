В Барнауле бывший сожитель совершил поджег автомобиля возлюбленной

Накануне в полицию позвонила женщина и сказала, что ее автомобиль Hyundai подожгли ночью, сообщает ГУ МВД по краю.

У машины выгорело заднее колесо, а сумма ущерба составила примерно 400 тыс. рублей.

Поджигателем оказался любовник женщины - 34-летний барнаулец без определенного места жительства, который нигде не работает. Ранее он был судим за хранение наркотиков и нарушение ПДД.

Отмечается, что задержанный и потерпевшая раньше жили вместе, но судьба равела их, потому что мужчина начал вести себя асоциально.

Женщина отказывала во встречах и не разрешала видеться с детьми. За это подозреваемый начал мстить. Ночью он вылил на автомобиль смесь для розжига и поджег его. После этого скрылся.



Возбужденно уголовное дело.

Ранее сообщалось, что неизвестные сожгли автомобиль у дома в Барнауле.