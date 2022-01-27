В Барнауле «ГАЗель» пролетела через опасный выезд со двора и разрушила забор соседнего дома

В Барнауле водитель «ГАЗели» не справился с опасным выездом со двора жилого комплекса, выполненного с нарушениями, сообщает « Инцидент Барнаул ».

Инцидент произошел на территории ЖК «Столичный», где местные жители давно жалуются на опасный выезд со двора.

«После изменения проекта дома, выполненного на этапе строительства, внутренний двор был поднят на уровень второго этажа. В результате угол склона стал критическим», — пояснили жильцы ЖК.

Автомобили, выезжающие со двора, фактически превращаются в неуправляемые многотонные сани, скользящие по обледенелой горе.

«Уже было несколько случаев, когда автомобили едва не сбивали пешеходов», — отметила местная жительница.

Утром 27 января грузовая «ГАЗель» не смогла затормозить в конце съезда и врезалась в забор соседнего здания. Водитель отделался ушибами.

Барнаульцы также отмечают, что выезд не соответствует требованиям пожарной безопасности — он значительно уже установленного нормативными требованиями.



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