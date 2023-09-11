11 сентября
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Происшествия

В Барнауле на одной из улиц обнаружили глубокую дыру в асфальте

Во дворе дома на ул. Воровского 165 водитель автомобиля обнаружил опасный участок на дороге, сообщает "Инцидент Барнаул".

Яма во дворе дома.
Яма во дворе дома.
"Инцидент Барнаул"

Сейчас во дворе дома глубокая яма, в которую может легко попасть колесо автомобиля.

"Мне повезло, а кому-то может не повезти", — пишет водитель.

Ранее барнаульцы вновь возмутились наглому поведению электросамокатчиков.

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