В Барнауле на одной из улиц обнаружили глубокую дыру в асфальте

Во дворе дома на ул. Воровского 165 водитель автомобиля обнаружил опасный участок на дороге, сообщает "Инцидент Барнаул" .

Сейчас во дворе дома глубокая яма, в которую может легко попасть колесо автомобиля.

"Мне повезло, а кому-то может не повезти", — пишет водитель.

Ранее барнаульцы вновь возмутились наглому поведению электросамокатчиков.