В Барнауле на парковке ТЦ "Пионер" произошло ДТП

По словам участника сообщества, мотоциклист не справился с управлением. В результате дорожно-транспортного происшествия он получил переломы.
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В краевой столице на парковке ТЦ "Пионер" произошло ДТП с участием мотоциклиста. Об этом сообщает Telegram-канал "Инцидент Барнаул".
По словам участника сообщества, мотоциклист не справился с управлением. В результате дорожно-транспортного происшествия он получил переломы.
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