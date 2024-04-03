В Барнауле нашли инструктора, который не имел права обучать вождению.

На пр. Ленина в Барнауле правоохранители остановили автомобиль, в котором находились мужчина и девушка. Их насторожило неуверенное вождение и они решили проверить документы пассажиров.
Оказалось, что внутри находились 26-летний водитель и 26-летняя пассажирка. Водитель передал право управления автомобилем девушке и обучал ее вождению.
У мужчины при себе было удостоверение инструктора и водительские права, однако лицензии на обучение не было. Также «инструктор» не был прикреплен ни к одной автошколе.
За передачу управления транспортным средством водителю выписали административный штраф в размере 30 тыс. рублей. Девушке выписали штраф в размере от пяти тыс. рублей до 15 тыс. рублей.
По информации ведомства, девушке инструктора посоветовал кто-то из знакомых. Она обратилась к нему за уроками вождения, но наличие лицензии и иных документов, подтверждающих его право обучать, не проверила. В результате оба гражданина будут привлечены к административной ответственности.
Ранее сообщалось, что страшное ДТП с тремя автомобилями произошло в Барнауле.
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