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Происшествия

В Барнауле нашли инструктора, который не имел права обучать вождению

Утром 3 апреля в центре Барнаула обнаружили инструктора, который не имел лицензии на обучение вождению. Он и его ученица получили штрафы, сообщает УМВД России по г. Барнаулу.

В Барнауле нашли инструктора, который не имел права обучать вождению.
В Барнауле нашли инструктора, который не имел права обучать вождению.
Инцидент Барнаул

На пр. Ленина в Барнауле правоохранители остановили автомобиль, в котором находились мужчина и девушка. Их насторожило неуверенное вождение и они решили проверить документы пассажиров.

Оказалось, что внутри находились 26-летний водитель и 26-летняя пассажирка. Водитель передал право управления автомобилем девушке и обучал ее вождению.

У мужчины при себе было удостоверение инструктора и водительские права, однако лицензии на обучение не было. Также «инструктор» не был прикреплен ни к одной автошколе.

За передачу управления транспортным средством водителю выписали административный штраф в размере 30 тыс. рублей. Девушке выписали штраф в размере от пяти тыс. рублей до 15 тыс. рублей.

По информации ведомства, девушке инструктора посоветовал кто-то из знакомых. Она обратилась к нему за уроками вождения, но наличие лицензии и иных документов, подтверждающих его право обучать, не проверила. В результате оба гражданина будут привлечены к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что страшное ДТП с тремя автомобилями произошло в Барнауле.

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