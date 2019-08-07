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Происшествия

В Барнауле орудуют липовые сотрудники банка, которые грабят доверчивых граждан

В Барнауле работают как минимум два мошенника, которые обманом заставляют людей переводить им деньги. Зарегистрировано уже 18 фактов. Подробности сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю и «Вести Алтай».

Займы, банковские карты.
Займы, банковские карты.
СС0

От мошенников пострадала жительница Барнаула. Ей позвонила неизвестная, представившись сотрудником банка. Она сообщила, что кто-то вошел в личный банковский кабинет женщины и пытается привязать ее карту к чужому телефонному номеру.

Далее работал второй мошенник. Он представился сотрудником службы безопасности банка и рекомендовал заблокировать все карты. Для этого он выслал смс-сообщение с временным паролем для входа в личный кабинет.

Во время разговора на телефон потерпевшей приходили смс-сообщения и происходили списания денежных средств. Всего около 80 тысяч рублей.

За сутки по данным ГУ МВД по Алтайскому краю зарегистрировано 18 фактов дистанционного мошенничества.

По аналогичной схеме пенсионер Герман Страхов перевел мошенникам 1,2 млн рублей. У банды закончились лимиты банковских карт и им пришлось подсовывать мужчине дополнительные.

Вычислить мошенников можно по тому, что они не называют абонента по имени и не знают номеров карт. От потери может спасти нестандартный вопрос или ответ, который ломает сценарий звонящих.

Полицейские разбираются в произошедшем. Мошенников пока не нашли.

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