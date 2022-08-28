28 августа
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Происшествия

В Барнауле поймали молодых закладчиков с большим количеством наркотиков

Алтайские полицейские задержали с поличным 21-летнего парня и его 18-летнюю девушку при сбыте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Молодых закладчиков поймали с поличным
Молодых закладчиков поймали с поличным
ГУ МВД России по Алтайскому краю

Молодые люди не имели постоянных заработков, но очень хотели заработать «легкие деньги» и поэтому устроились закладчиками в один из нелегальных интернет-магазинов по продаже наркотиков.

Правоохранители вышли на их след и задержали их при попытке сбыть нелегальный товар.

Полицейские изъяли у них 71 свёрток с синтетическими наркотиками. В квартире, которую снимала молодая пара, нашли еще 250 граммов наркотиков, а также весы, упаковочный материал, сотовые телефоны, респираторы.

Всего у них нашли свыше 300 граммов наркотиков.

Против парня и девушки возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Теперь им грозит до 20 лет колонии.

Ранее сообщалось, что 16-летней девушке грозит 15 лет колонии за распространение наркотиков.

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