В Барнауле в офисном здании произошел пожар

Пользователи сообщают, что горела крыша или чердак. В ГУ МЧС России по Алтайскому краю altapress.ru рассказали, что пожар локализован, удалось остановить распространение огня.
По предварительной информации, площадь пожара составила 50 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Другие подробности будут известны в ближайшее время.
Согласно сервису «2ГИС», в этом здании находится торговая компания «Лес», инвестиционная-строительная компания «Вектор», турфирма «Сибирь-Профи», общественная организация Ассоциация кредитных союзов Алтая, производственная компания «Агромир» и проч.