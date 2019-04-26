Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
26 апреля 9°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

В Барнауле в офисном здании произошел пожар

В Барнауле днем 26 апреля произошел пожар в трехэтажном доме на улице Юрина, 204 г, пишут очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».

Пожар в Барнауле 26 апреля.
Пожар в Барнауле 26 апреля.
Павел, Екатерина и Ахмет в vk.com/incident22

Пользователи сообщают, что горела крыша или чердак. В ГУ МЧС России по Алтайскому краю altapress.ru рассказали, что пожар локализован, удалось остановить распространение огня.

По предварительной информации, площадь пожара составила 50 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Другие подробности будут известны в ближайшее время.

Согласно сервису «2ГИС», в этом здании находится торговая компания «Лес», инвестиционная-строительная компания «Вектор», турфирма «Сибирь-Профи», общественная организация Ассоциация кредитных союзов Алтая, производственная компания «Агромир» и проч.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость