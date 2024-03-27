В Барнауле произошло ДТП. Движение затруднено

ДТП произошло на пересечении пр. Калинина и ул. Кулагина.
Затруднилось движение.
ДТП в Барнауле.
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Ранее сообщалось, что в Барнауле произошло ДТП с автобусом.
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Авария произошла под мостом недалеко от Алтайского завода топливной аппаратуры, сообщает «В КУРСЕ 22 | Барнаул».
ДТП произошло на пересечении пр. Калинина и ул. Кулагина.
Затруднилось движение.
Ранее сообщалось, что в Барнауле произошло ДТП с автобусом.
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