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Происшествия

В Барнауле произошло первое ДТП, связанное с перекрытием моста на Новом рынке

В Барнауле в среду утром, 11 мая, произошло ДТП на пересечении улиц Пионеров и Сизова, сообщает Telegram-канал «Мост».

ДТП на пересечении улиц Пионеров и Сизова в Барнауле.
ДТП на пересечении улиц Пионеров и Сизова в Барнауле.
t.me/most_barnaul

«Это осложнило дорожную обстановку. На данном участке образовался затор транспорта», — говорится в сообщении.

На место незамедлительно прибыл экипаж ДПС. В настоящее время проезд на данном участке регулируют полицейские.

Водителей просят проявить внимательность и осторожными при движении, а также соблюдать ПДД.

Напомним, утром 10 мая перекрыли движение по мосту — по четной стороне. На перекрестке перед ТЦ «Пионер» установили знаки объезда, весь транспорт направили на улицу Пионеров и далее на проспект Калинина.

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