В Барнауле произошло первое ДТП, связанное с перекрытием моста на Новом рынке

«Это осложнило дорожную обстановку. На данном участке образовался затор транспорта», — говорится в сообщении.
На место незамедлительно прибыл экипаж ДПС. В настоящее время проезд на данном участке регулируют полицейские.
Водителей просят проявить внимательность и осторожными при движении, а также соблюдать ПДД.
Напомним, утром 10 мая перекрыли движение по мосту — по четной стороне. На перекрестке перед ТЦ «Пионер» установили знаки объезда, весь транспорт направили на улицу Пионеров и далее на проспект Калинина.