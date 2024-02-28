В Барнауле произошло серьезное ДТП под мостом

Очевидцы отмечают, что на месте стоит реанимация, ДПС и пожарная машина.
О пострадавших неизвестно.
Ранее сообщалось, что в Сибири произошло ДТП с маршруткой.
Пострадали пять человек.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
В Барнауле на ул. Малахова произошла авария. Об этом сообщает Barnaul 22.
Очевидцы отмечают, что на месте стоит реанимация, ДПС и пожарная машина.
О пострадавших неизвестно.
Ранее сообщалось, что в Сибири произошло ДТП с маршруткой.
Пострадали пять человек.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter