В Барнауле столкнулись две легковушки

Подписчики сообщили, что после аварии на дороге было затруднено движение.
О пострадавших неизвестно.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае автомобиль залетел под лед.
В районе перекрестка ул. Советской Армии и Северо-Западной столкнулись два легковых автомобиля, сообщает "Инцидент Барнаул".
Подписчики сообщили, что после аварии на дороге было затруднено движение.
О пострадавших неизвестно.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае автомобиль залетел под лед.
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