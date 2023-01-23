В Барнауле за жестокое обращение со школьниками осудили учителя начальных классов

Учителя начальных классов в одной из школ Барнаула признали виновным за жестокое обращение с несовершеннолетними, сообщают в Управлении юстиции Алтайского края.

По информации ведомства, учитель наносил учащимся удары деревянной линейкой по телу, хватал рукой за шею и волосы. Одного ученика мужчина ударил лицом об парту. Подсудимый в ходе судебного разбирательства в отношении одного из детей признал вину частично.

Законный представитель ребенка обратился с заявлением о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон.

На момент рассмотрения дела учитель продолжал деятельность классного руководителя и возглавлял методическое объединение учителей начальных классов.

Взяв это во внимание, мировой судья назначил подсудимому дополнительное наказание в виде лишения права заниматься педагогической деятельностью сроком на один год.

Оснований для прекращения уголовного преследования по одному из эпизодов в связи с примирением мировой судья не усмотрел.

Учителя признали виновным по ст. 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником, сопряженного с жестоким обращением с несовершеннолетним»), а также суд назначил ему штраф в 24 тыс. рублей.

Ранее учительница отобрала сигарету у школьницы, а та облила ее водой.