23 января
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Происшествия

В Барнауле за жестокое обращение со школьниками осудили учителя начальных классов

Учителя начальных классов в одной из школ Барнаула признали виновным за жестокое обращение с несовершеннолетними, сообщают в Управлении юстиции Алтайского края.

Подросток. Насилие.
Подросток. Насилие.
СС0

По информации ведомства, учитель наносил учащимся удары деревянной линейкой по телу, хватал рукой за шею и волосы. Одного ученика мужчина ударил лицом об парту. Подсудимый в ходе судебного разбирательства в отношении одного из детей признал вину частично.

Законный представитель ребенка обратился с заявлением о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон.

На момент рассмотрения дела учитель продолжал деятельность классного руководителя и возглавлял методическое объединение учителей начальных классов.

Взяв это во внимание, мировой судья назначил подсудимому дополнительное наказание в виде лишения права заниматься педагогической деятельностью сроком на один год.

Оснований для прекращения уголовного преследования по одному из эпизодов в связи с примирением мировой судья не усмотрел.

Учителя признали виновным по ст. 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником, сопряженного с жестоким обращением с несовершеннолетним»), а также суд назначил ему штраф в 24 тыс. рублей.

Ранее учительница отобрала сигарету у школьницы, а та облила ее водой.

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