В Барнауле за жестокое обращение со школьниками осудили учителя начальных классов

По информации ведомства, учитель наносил учащимся удары деревянной линейкой по телу, хватал рукой за шею и волосы. Одного ученика мужчина ударил лицом об парту. Подсудимый в ходе судебного разбирательства в отношении одного из детей признал вину частично.
Законный представитель ребенка обратился с заявлением о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон.
На момент рассмотрения дела учитель продолжал деятельность классного руководителя и возглавлял методическое объединение учителей начальных классов.
Взяв это во внимание, мировой судья назначил подсудимому дополнительное наказание в виде лишения права заниматься педагогической деятельностью сроком на один год.
Оснований для прекращения уголовного преследования по одному из эпизодов в связи с примирением мировой судья не усмотрел.
Учителя признали виновным по ст. 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником, сопряженного с жестоким обращением с несовершеннолетним»), а также суд назначил ему штраф в 24 тыс. рублей.
Ранее учительница отобрала сигарету у школьницы, а та облила ее водой.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!