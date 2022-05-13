В Бийске автобус сбил ребенка на пешеходном переходе

В Бийске водитель автобуса сбил на пешеходном переходе девочку 2011 года рождения. Ребенок получил травмы разной степени тяжести.

ЧП произошло 11 мая. Девочка вышла к «зебре» на проезжей части. Машина в правом ряду остановилась, чтобы пропустить ее. Школьница побежала по зебре, и на нее налетел ПАЗик, за рулем которого был 50-летний мужчина.

Момент ДТП попал на видео, его опубликовал Инцидент Барнаул.

Как сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю, девочка с травмами различной степени тяжести была доставлена в городскую больницу города Бийска. Врачи осмотрели ребёнка, от госпитализации родители отказались.

Ранее в Барнауле на Змеиногорском тракте иномарка сбила 12-летнего мальчика. Ребенок жив, но получил травмы.