В Бийске на ходу загорелся трамвай. Пассажиры эвакуировались в сугробы

Фото горящего трамвая разместили в паблике Инцидент Бийск.

В комментариях отписались очевидцы. По словам девушки, трамвай загорелся на ходу, а пассажирам пришлось выпрыгивать в снег.

В Бийске загорелся трамвай Инцидент Бийск

«Я тоже была в этом трамвае, сперва хлопок, потом огонь и дым из кабины повалил, мы выпрыгивали в сугробы. Было страшно», — написала еще одна бийчанка.

Есть ли пострадавшие, пока неизвестно.

На днях в Барнауле с рельсов сошел трамвайный вагон — у него отвалилось колесо.

Ранее сообщалось, что изношенность трамвайного парка в Барнауле составляет 98%.