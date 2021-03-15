В Бийске на ходу загорелся трамвай. Пассажиры эвакуировались в сугробы

Фото горящего трамвая разместили в паблике Инцидент Бийск.
В комментариях отписались очевидцы. По словам девушки, трамвай загорелся на ходу, а пассажирам пришлось выпрыгивать в снег.
В Бийске загорелся трамвай
Инцидент Бийск
«Я тоже была в этом трамвае, сперва хлопок, потом огонь и дым из кабины повалил, мы выпрыгивали в сугробы. Было страшно», — написала еще одна бийчанка.
Есть ли пострадавшие, пока неизвестно.
На днях в Барнауле с рельсов сошел трамвайный вагон — у него отвалилось колесо.
Ранее сообщалось, что изношенность трамвайного парка в Барнауле составляет 98%.