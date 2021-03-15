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15 марта
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Происшествия

В Бийске на ходу загорелся трамвай. Пассажиры эвакуировались в сугробы

В Бийске открытым пламенем загорелся трамвай. Пассажирам пришлось срочно покинуть транспортное средство.

В Бийске загорелся трамвай
В Бийске загорелся трамвай
Инцидент Бийск

Фото горящего трамвая разместили в паблике Инцидент Бийск.

В комментариях отписались очевидцы. По словам девушки, трамвай загорелся на ходу, а пассажирам пришлось выпрыгивать в снег.

В Бийске загорелся трамвай
В Бийске загорелся трамвай
Инцидент Бийск

«Я тоже была в этом трамвае, сперва хлопок, потом огонь и дым из кабины повалил, мы выпрыгивали в сугробы. Было страшно», — написала еще одна бийчанка.

Есть ли пострадавшие, пока неизвестно.

На днях в Барнауле с рельсов сошел трамвайный вагон — у него отвалилось колесо.

Ранее сообщалось, что изношенность трамвайного парка в Барнауле составляет 98%.

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