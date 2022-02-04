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Происшествия

В Бийске нашли еле живого щенка с вырванным языком и пулями в теле

В Бийске волонтеры обнаружили двух подросших щенят, над которыми поиздевались неизвестные, сообщает «Барнаул 22».

В Бийске неизвестные издевались на двумя щенками.
В Бийске неизвестные издевались на двумя щенками.
vk.com/barneos22.

Обеих собак расстреляли из пневматики, в теле обнаружили пули.

У одного щенка вырвали язык, причем живодер не смог полностью это сделать, поэтому оторвал больше половины.



«Собаки лежали несколько дней в крови и без помощи. Началось обезвоживание, а раны начали гнить», — говорится в сообщении.

«Собачку без языка пытались спасти, но не удалось. За вторую собаку борются врачи», — рассказали волонтеры.

Накануне в правительстве РФ занялись проблемой бездомных собак, в том числе и в части более ответственного отношения людей к питомцам. Кинологи сделали несколько предложений.

Ранее живодеры в Красноярске забили степлером сову, доверявшую людям, и воткнули в клюв окурок.

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