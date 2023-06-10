В Бийске затопило городские пляжи из-за новой волны половодья.

Вторая волна весеннего половодья пришла в Бийск только в начале июня, сообщает "БР".

Спасатели не считают, что ситуация критичная. Они успокаивают бийчан тем, что подобное явление происходит ежегодно.

Из-за паводка закрыли вход на городские пляжи, а ситуацию в целом контролируют профильные ведомства.

По словам специалистов, скоро половодье закончится: уровень воды в Бии упадет, она перестанет негативно влиять на Обь.

В этом явлении можно найти даже плюсы. Например, такое количество воды поможет очистить песчаное дно естественным путем.

Ранее прибрежные участки Телецкого озера залило водой.