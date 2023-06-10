10 июня
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

В Бийске затопило городские пляжи из-за новой волны половодья

Вторая волна весеннего половодья пришла в Бийск только в начале июня, сообщает "БР".

В Бийске затопило городские пляжи из-за новой волны половодья.
В Бийске затопило городские пляжи из-за новой волны половодья.
Сергей Кулыгин, "БР"

Спасатели не считают, что ситуация критичная. Они успокаивают бийчан тем, что подобное явление происходит ежегодно.

Из-за паводка закрыли вход на городские пляжи, а ситуацию в целом контролируют профильные ведомства.

По словам специалистов, скоро половодье закончится: уровень воды в Бии упадет, она перестанет негативно влиять на Обь.

В этом явлении можно найти даже плюсы. Например, такое количество воды поможет очистить песчаное дно естественным путем.

Ранее прибрежные участки Телецкого озера залило водой.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость