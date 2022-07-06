В частном детском саду отравились 27 воспитанников

Сразу после приема пищи у детей возникла рвота.

Восемь воспитанников российского учреждения госпитализированы, остальных пострадавших детей забрали родители.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье 238 Уголовного Кодекса России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), отмечает ТАСС.

Следователи изъяли документацию, указывает Lenta.ru. Также будут допрошены сотрудники коммерческой организации, которая предоставляла услуги по обеспечению питанием детей.

Результаты расследования уголовного дела контролируются прокуратурой столицы.

В марте 2021 года директор красноярского «Центра питания» уволился за неделю до отравления сотни детей.