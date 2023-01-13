13 января
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Происшествия

В ДТП погибла 23-летняя чемпионка России по хай-дайвингу

Российская спортсменка Лейла Салямова погибла в ДТП, сообщает ТАСС.

ДТП. Аварийный знак. Пешеходный переход.
ДТП. Аварийный знак. Пешеходный переход.
altapress.ru

Авария произошла накануне. Девушке было 23 года. Смертельное ДТП произошло в Карелии. Автомобили Mitsubishi и Volkswagen лоб в лоб врезались на дороге.

В Mitsubishi погибли водитель и спортсменка, сообщает Telegram-канал 112. Двух человек из Volwagen госпитализировали.

Лейла Салямова — чемпионка России по хай-дайвингу 2021 года и серебряный призер национального первенства в синхронных прыжках в воду с вышки (2015 год).

Ранее смертельная авария произошла на барнаульской трассе — погибли женщина и дети.

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